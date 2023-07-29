Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле региона со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, за прошедшие сутки ВСУ выпустили по региону 42 снаряда. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

В селе Журавлевка было зафиксировано 10 прилетов, уточнил он. По поселку Ленинский ВСУ ударили 16 раз, столько же снарядов было выпущено по международному автомобильному пункту пропуска «Шебекино», добавил Гладков.

В Белгородском районе из ствольной артиллерии обстреляно село Журавлевка — зафиксировано 10 прилетов. <...> В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский и МАПП «Шебекино» выпущено по 16 минометных снарядов, — сообщил губернатор области.

Никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал, добавил Гладков. По его словам, также обошлось без разрушений.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по международному пункту пропуска «Суджа» в Курской области. По данным канала, всего по объекту было выпущено три боеприпаса калибра 122 мм. Пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано, говорится в публикации. Минобороны России эту информацию таже не комментировало.