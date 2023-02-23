ВСУ снова обстреляли Курскую область ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Тёткино Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате шести прилетов есть существенные повреждения в гражданском секторе.

Выбиты окна в детском саду «Сказка». В районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесен десяти домовладениям. Осколками посечены фасады, выбиты стекла, есть повреждения кровли и заборов, — написал Старовойт.

По словам главы региона, в результате атаки поселок оказался обесточен. В настоящее время аварийные бригады осуществляют экстренный ремонт.

Ранее днем обстрелам со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта в Белгородской области. Сначала украинские войска атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В результате обстрела пострадали три частных домовладения, а также была повреждена линия электропередачи, из-за чего частично отсутствует электроэнергия.

Позднее стало известно об обстреле Вооруженными силами Украины Вознесеновки Белгородской области. В результате атаки оказалась повреждена газовая труба, расположенная на территории предприятия.