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05 августа 2025 в 18:15

ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке

ВСУ атаковали завод «Стирол» в Горловке с использованием РСЗО HIMARS

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке ДНР, сообщили в пресс-службе управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины. В результате был поврежден административно-бытовой комплекс заводоуправления.

Задокументированы повреждения остекления и фасада административно-бытового комплекса действующего заводоуправления ГУП ДНР «Стирол» по улице Горловской Дивизии, — подчеркнули в управлении.

Отмечается, что удар был нанесен со стороны подконтрольной ВСУ Константиновки. Противник применил высокоточные ракеты М31 к РСЗО HIMARS, пострадавших в результате обстрела нет. Всего с начала суток управление зафиксировало восемь ударов ВСУ по Горловке, в том числе с помощью дронов.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко выразил мнение, что переход города Часов Яр под контроль российской армии заставит Киев принять кардинальное решение, чтобы переломить ход боевых действий. По его словам, командование ВСУ может попытаться открыть новый фронт и переместить боевые действия в Черниговскую область.

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Горловка
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