ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли окраину села Безымено в Белгородской области

Фото: Belgorod Region Governor/via Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Безымено Грайворонского района Белгородской области, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате ЧП пострадал один человек.

Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором — пострадал водитель, — написал губернатор.

Гладков уточнил, что медики диагностировали у пострадавшего контузию и сотрясение головного мозга. Мужчина доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

Чуть ранее белгородский губернатор проинформировал, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал окраины села Почаева. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил трактор. Гладков также заявил об обстреле окраин поселка Задорожного Краснояружского района. По его словам, обошлось без пострадавших, повреждения получила линия электропередачи, к аварийным работам приступят после согласования с Минобороны РФ.

До этого в Минздраве рассказали, что после ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля в больницах остаются 14 пострадавших, в том числе двое детей. Состояние пяти человек, включая одного ребенка, оценивается медиками как тяжелое.