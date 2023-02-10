ВСУ оборудовали дома в Марьинке натовскими устройствами слежения Советник Пушилина Кимаковский заявил об очень тяжелой обстановке в Марьинке

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Российским войскам приходится проламывать оборону украинской армии в Марьинке, заявил ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, обстановка в этом населенном пункте очень тяжелая. Кимаковский отметил, что многие с виду обычные жилые дома в Марьинке оборудованы «натовскими устройствами» для отслеживания российской военной техники и корректировки артиллерийского огня. Кимаковский выразил уверенность, что уже в ближайшее время Марьинка перейдет под контроль ВС РФ.

Пока не буду говорить даты, но [Марьинка] будет освобождена в ближайшее время. Обстановка очень тяжелая, этот город долгое время превращался вооруженными формирования Украины, практически все восемь лет, в укрепрайон. И поэтому приходится проламывать оборону противника, — заявил советник Пушилина.

Многие дома, сказал он, представляют собой доты, укрепленные бревнами и железобетоном. Украинские войска, как отметил советник Пушилина, используют все возможности для того, чтобы закрепиться в городе.

Две недели назад Пушилин заявил, что у российских военных есть определенные успехи в Марьинке. Тогда же он высказывал предположение, что населенный пункт перейдет под контроль ВС РФ «в самое ближайшее время». Несколькими днями ранее, 12 декабря, врио главы ДНР говорил, что город на 70% находится под контролем союзных сил.