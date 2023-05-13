ВСУ атаковали Луганск: новости СВО на утро 13 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Два взрыва прогремели в Луганске. В районе одного из заводов над городом видны клубы дыма. На кадрах с места было видно столб черного дыма, поднявшийся высоко в небо, предположительно, над одним из городских предприятий. Местные жители предположили, что Луганск могли обстрелять крылатыми ракетами Storm Shadow, учитывая сообщения об их поставке.

Вскоре после обстрела на заводе вспыхнул крупный пожар. Очевидцы запечатлели, как массивный столб черного дыма поднимается высоко в небо. По словам экс-главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, удар по Луганску пришелся в район предприятия «Полипак», которое производит полимерные изделия. Информации о пострадавших нет.

По мнению врио главы ЛНР Леонида Пасечника, Киев нанес удар по Луганску с целью запугать мирных жителей. Он отметил, что город был атакован в День Республики, который отмечается 12 мая, в годовщину референдума, на котором в 2014 году большинство жителей бывшей Луганской области проголосовали за отделение от Украины и создание независимого государства.

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнило, что украинские войска в 18:30 выпустили две ракеты по Луганску. В СЦКК добавили, что информация о типе вооружения и повреждениях уточняется.

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Сообщается, что в результате удара был легко ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Кроме того, получили ранения шестеро детей. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Двое подростков в состоянии средней степени тяжести доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Еще один взрыв произошел на севере Мелитополя. Около 21:50 в квартале Микрорайон отключили свет. В настоящее время отсутствует электричество в нескольких жилых домах. В городе перестал работать интернет, а также в нескольких районах нет подачи воды.

На западе Крыма российские системы ПВО сбили украинский беспилотник, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что ситуация на полуострове находится под контролем, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть из-за британских поставок Украине крылатых ракет Storm Shadow, заявили в МИД РФ. В то же время Москва возложила ответственность за потенциальную эскалацию конфликта на Лондон. В дипведомстве подчеркнули, что расценивают решение Великобритании как «крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции». В МИД РФ считают, что передача дальнобойных высокоточных ракетных систем ВСУ подтверждает «беспрецедентный уровень вовлеченности» Лондона в украинский конфликт.

Подразделение ВС России уничтожило танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Соледарском направлении. Танк подорвался на противотанковой мине и остался без гусениц, после чего его уничтожили. Затем украинские военные пытались оттащить танк или прикрыть экипаж с помощью БМП, но российские бойцы из добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны» сожгли его из ручных противотанковых гранатометов.

США не принимали решения приступить к передаче Украине ракет большой дальности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал поставку Лондоном Киеву ракет Storm Shadow. Он также добавил, что «каждая страна принимает такие решения самостоятельно».

Фото: МО Украины

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что Киев планирует захватить Крым, Донецкую и Луганскую области и знает, что для этого нужно. Военный при этом признал, что это большой объем работы, который нельзя проделать быстро. Он также назвал замминистра обороны РФ Валерия Герасимова сильным противником, к которому следует относиться с уважением.

Украинские функционеры сомневаются в успешности контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Financial Times. Также они беспокоятся, что после провала Запад прекратит военную и финансовую поддержку. По данным газеты, украинские функционеры признают, что Киев вряд ли сможет восстановить контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, «по крайней мере в этом году».

Читайте также:

Атаки ВСУ отражены, Россия держит оборону: новости СВО на вечер 12 мая