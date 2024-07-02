Раскрыты детали гибели девушки на колесе обозрения в Энгельсе SHOT: упавшая с колеса обозрения в Энгельсе девушка погибла на глазах у матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упавшая из кабинки колеса обозрения в Энгельсе 31-летняя женщина погибла на глазах у матери, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, погибшая сделала несколько кругов на аттракционе с родительницей, после чего та вышла, а женщина осталась одна.

Трагедия произошла, когда мать ждала дочь напротив аттракциона. Погибшая занималась фотографией и даже хотела поехать учиться на фотографа в Саратов, но у семьи не было на это средств. Она жила с родителями и старшей сестрой, занималась огородом, проводила много времени с племянником.

Ранее в Минздраве Саратовской области сообщили, что женщина получила серьезные травмы в результате падения с колеса обозрения в Энгельсе. В больнице пострадавшая скончалась. Инцидент произошел вечером 1 июля. В момент, когда кабина колеса обозрения оказалась на самом верху, из нее выпала 31-летняя женщина.

До этого в Калуге пятилетний ребенок получил серьезные травмы, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Трагедия произошла в жилом доме на улице Московской. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и госпитализировали ребенка.