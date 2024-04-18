«Все поразили»: российский ЗРК уничтожил ракету ATACMS в зоне СВО Минобороны РФ: ЗРК «Бук» перехватил ракету ATACMS в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Российский ЗРК «Бук» успешно перехватил ракету ATACMS американского производства в зоне спецоперации, заявил заместитель командира батареи с позывным Бык в распространенном Минобороны РФ видео, передает ТАСС. По словам бойца, комплекс рассчитан на уничтожение подобных воздушных целей.

Во время боевой работы засекли цель. По параметрам было определено, что это ATACMS, командный пункт поставил задачу поразить цель. Цель зашла в зону поражения, прошел пуск. Все поразили, — подчеркнул военный.

Поставляемые западными странами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) воздушные цели спокойно можно сбить при помощи ЗРК «Бук», обратил внимание заместитель командира. Комплекс настроен «на их скорости, на их высоты, на их дальности», констатировал он.

Ранее Минобороны России показало видео работы расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» из состава группировки войск «Восток» в зоне проведения военной операции на Украине. Старший оператор с позывным Змей уточнил, что подразделение обеспечивает надежную защиту от воздушных атак ВСУ на Южно-Донецком направлении.

До этого оборонное ведомство продемонстрировало, как ВС РФ уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в рамках СВО. МО опубликовало кадры, на которых было видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.