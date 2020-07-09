Все ограничения для работы бизнеса в Москве снимут с 13 июля

https://static.news.ru/photo/488cf63c-c1d1-11ea-aa9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 13 июля отменяются все введённые из-за пандемии коронавируса ограничения в сфере предпринимательства и услуг.

Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований, — говорится в сообщении, размещённом в личном блоге Собянина.

При этом мэр столицы отметил, что руководители предприятий и организаций сами вправе решать, переводить сотрудников в офисы или оставить их на удалёнке. Кроме того, Собянин подчеркнул, что гражданам по-прежнему рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, однако обязательный масочный режим на улицах будет отменён.

Как писал NEWS.ru, с 13 июля в Москве будут сняты ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. По-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала москвичей не забывать о ношении средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, — несмотря на психологическую усталость.