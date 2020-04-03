Все офисы Сбербанка для физлиц в Москве 4 апреля будут работать

https://static.news.ru/photo/c37ec22e-75bb-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все 470 московских офисов Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в субботу, 4 апреля. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы банка.

Отмечается, что 3 апреля Сбербанк увеличил количество работающих офисов на территории Москвы до 140. Они открыты до 19:00. На следующий день все 470 обслуживающих физлиц отделений будут работать до последнего клиента.

В понедельник и вторник, 6 и 7 апреля соответственно, работа половины офисов Сбербанка будет организована по субботнему графику. Терминалы в зонах круглосуточного обслуживания и банкоматы продолжают работать в обычном режиме.

Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы банка.

Как ранее писал NEWS.ru, Сбербанк России (MOEX: SBER) совместно с «Работа.ру» запустил свой сервис для быстрого поиска работы. Сайт Beremnarabotu.ru поможет тем, кто столкнулся с трудностями в период карантина и самоизоляции в связи с распространением коронавируса.