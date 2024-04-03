«Его недолюбливали»: соседка о застреленном через глазок в двери мужчине Застреленный через глазок в двери житель Реутова часто устраивал конфликты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Застреленный через глазок в двери житель подмосковного Реутова часто собирал шумные компании и был инициатором конфликтов, рассказала NEWS.ru его соседка. По ее словам, в доме его недолюбливали и жаловались на него владелице квартиры.

Мы постоянно жаловались хозяйке квартиры, что мы не можем спокойно спать по ночам из-за шума. Делали ему лично замечания, даже обращались в полицию, но безрезультатно, — рассказала женщина.

По ее словам, 2 апреля к нему пришла большая компания людей. После этого, уже поздно вечером, хозяйка квартиры стала писать соседям просьбы о помощи.

Накануне к нему через подъезд зашла большая компания мужчин нерусской внешности. А вечером около 22 часов хозяйка квартиры начала писать соседям с просьбой о помощи. Тогда мы и узнали, что она обнаружила у себя в квартире его труп. Вызвали полицию, дальше не знаю, что было, — уточнила женщина.

По данным MK.RU, убитым оказался 52-летний Джанбулат Омаров. Он проживал в квартире своей знакомой 46-летней уроженки Азербайджана. В квартире правоохранители нашли пустые бутылки из-под крепких горячительных напитков. Стражи порядка разбираются в причинах убийства.