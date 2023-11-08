Врачи спасли разорванный язык девочке из Бурятии Иркутские хирурги зашили разорванный язык у девочки из Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска спасли девочку из Бурятии, которая в результате бытовой травмы разорвала себе язык, сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе медицинского учреждения. По словам врачей, пациентка уже может есть, пить и говорить.

Дочка залезла на стул, не удержалась на нем и упала. Жена прибежала на крики, увидела кровь и сразу повезла ребенка в больницу, — рассказал изданию отец ребенка.

В результате травмы язык у девочки разорвался с бока до середины, были видны мышцы. В местной больнице пациентке наложили швы, однако на следующий день они разошлись. Пришлось ехать к специалистам в Иркутск. По словам отца, он переживал, что рана скажется на речи дочери. Как рассказала изданию челюстно-лицевой хирург Ивано-Матренинской больницы Ольга Белых, такой вариант развития событий был действительно возможен.

Ребенку провели хирургическую обработку раны под наркозом. Важно было сшить язык так, чтобы лоскут прижился. Мы наложили швы, и после операции пациентка уже могла есть, пить и говорить, — рассказала врач.

Пока ребенок остается в больнице под наблюдением медиков, добавляет издание.

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