Подросток провалился в люк с кипятком в Екатеринбурге SHOT: в Екатеринбурге 14-летний подросток упал в люк с кипятком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 14-летний подросток провалился в люк с кипятком на улице 40 лет Октября, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, выбраться наружу ему помог таксист.

Канал отмечает, что в настоящее время школьник находится в реанимации с сильными ожогами. Инцидент произошел вечером 26 октября, когда подросток возвращался домой и не увидел на дороге открытого люка. Проезжавший мимо таксист заметил это, выбежал из машины и помог мальчику выбраться из ловушки. Пострадавшего забрала скорая помощь, экстренно доставившая его в ожоговое отделение местной больницы.

Канал уточнил, что, по словам местных жителей, на улице недавно сделали ремонт, заменив все люки на новые, однако после этого кто-то украл крышку. Областная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что десятилетний школьник угодил в открытый канализационный люк, катаясь с горки в Тайшетском районе Иркутской области. Ребенка спасли двое прохожих. Он был госпитализирован в больницу с переохлаждением. Местная прокуратура тогда организовала проверку по факту происшествия.