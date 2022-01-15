Школьник угодил в канализационный люк в Иркутской области

Десятилетний школьник угодил в открытый канализационный люк, катаясь с горки в Тайшетском районе Иркутской области. Инцидент произошёл вечером 16 января, сообщает прокуратура области.

Вместе с друзьями мальчик катался со стихийной горки, в итоге случайно провалился в люк. Ребёнка спасли двое прохожих. Он был госпитализирован в больницу с переохлаждением.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению федерального законодательства при содержании и эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры, установлены причины и условия произошедшего, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Между тем в столице Республики Бурятия Улан-Удэ яму на дороге накрыли чемоданом. Горожане предположили, что это один из новых методов ремонта покрытия. Фото ямы с чемоданом появилось в сообществе «Аноним 03» в социальной сети «ВКонтакте». На нём виден участок дороги с двумя ямами. В одной из них лежит чемодан, а в другой — покрышка и предмет, похожий на доску.

Ранее на камеру видеонаблюдения в Петрозаводске попала неудачная попытка кражи крышки от канализационного люка. На обнародованных кадрах видно, как двое мужчин достают крышку люка и кладут её в багажник машины. Затем автомобиль сдаёт немного назад и проваливается одним колесом в этот же люк.