Врачи скорой помощи в тюменской больнице уволились в полном составе URA.RU: врачи тюменской больницы уволились всем составом после скандала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники приемного отделения и отделения скорой помощи Областной больницы № 15 в Нижней Тавде Тюменской области уволились в полном составе, сообщает URA.RU. По словам одного из написавших заявление врачей, такое решение приняли еще 15 его сотрудников. Поводом послужил затяжной конфликт, связанный в том числе с выплатой заработной платы.

Причин тут очень много: нарушение наших прав, трудовых прав, зарплата и все прочее. Недопонимание со стороны руководства. По указанию главного врача нам урезали все доплаты, — рассказал врач.

По его словам, общий язык с руководством медики безуспешно пытались найти на протяжении двух месяцев. Однако 15 мая, получив зарплаты, решили уволиться всем отделением. Это стало «последней каплей», утверждает спикер, добавив, что последний рабочий день у них выпадает на 30 мая.

Ранее пластический и реконструктивный хирург Алексей Дикарев, работавший в Кубанском медицинском университете, уволился по собственному желанию, после того как провел уникальную операцию, пришив четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо. Предложение покинуть место работы к нему поступило от руководства, так как операция была противоречивой.

Однако позже Дикарев сообщил, что возобновит работу в учреждении. По его словам, все недоразумения, связанные с его уходом, устранены.