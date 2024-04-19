Уволенный после уникальной операции хирург из Краснодара вернется к работе Хирург Дикарев, прооперировавший ребенку часть лица, возобновит работу в КубГМУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург Алексей Дикарев, уволенный из КубГМУ после проведения уникальной операции, во время которой он пришил ребенку откушенные псом нос, губы и щеки, заявил, что возобновит работу в учреждении. По его словам, все недоразумения, связанные с его уходом, устранены, передает «Коммерсант».

Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору — господину (Сергею) Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации. Институту желаю успехов, есть предположение, что мы продолжим даже возможно в большем объеме и количестве, — сказал он.

Ранее пластический и реконструктивный хирург Алексей Дикарев, работавший в Кубанском медицинском университете, уволился по собственному желанию после того, как провел уникальную операцию, пришив четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо. С таким предложением к нему обратилось руководство учреждения, так как операция была противоречивой. Врач пояснил, что оставил должность в вузе, чтобы не подводить коллег.

Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заподозрив, что имеет место быть нарушение трудовых прав. В ведомстве отметили, что в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю начата проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального главка представить доклад с результатами.