Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Самарской области

https://static.news.ru/photo/70fbbe7c-697a-11eb-a08a-96000091f725_660.jpg Фото: minzdrav.samregion.ru

Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области 29 января, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В настоящее время за жизнь 11 пострадавших, получивших тяжёлые травмы, продолжают бороться врачи Самары, Тольятти и Сызрани. Состояние трёх пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальные находятся в стабильно тяжёлом состоянии, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

Состояние ещё троих врачи оценивают как средней тяжести.

ДТП произошло 29 января на 873-м километре автотрассы М-5 «Урал» в районе села Заборовки Сызранского района. Там столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 12 человек, 11 пострадали.

1 февраля в прокуратуре сообщили, что водителя грузовика арестовали. Он будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев. Ходатайство следователя поддержал прокурор, его также удовлетворил суд.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Ульяновской области Сергей Морозов 30 января 2021 года во время беседы с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым отметил, что семьям погибших в ДТП с пассажирским автобусом под Сызранью выплатят по миллиону рублей в качестве компенсации.