Семьям погибших в ДТП в Самарской области выплатят по 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/17062c52-62f1-11eb-a94a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Глава Ульяновской области Сергей Морозов 30 января 2021 года во время беседы с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым отметил, что семьям погибших в ДТП с пассажирским автобусом под Сызранью выплатят по миллиону рублей в качестве компенсации, рассказали в пресс-службе руководителя Ульяновской области.

Кроме того, получившие в ДТП травмы граждане получат от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести повреждений, пишет ТАСС. По словам Морозова, в случае потери кормильца родственникам перечислят дополнительные денежные средства.

Ни один из людей, которые оказались в этой трудной ситуации, не останется один на один с проблемой. Надо будет [помочь], мы сейчас с губернатором прозвонили соответствующих специалистов в Москве, мы готовы любого в лучшую клинику страны, Москвы вывезти, как только врачи нам разрешат, — заявил чиновник.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января днём траура после ДТП с микроавтобусом под Самарой. В аварии погибли 12 человек. Ещё 11 пассажиров пострадали. Девять из них, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии.

Авария произошла 29 января на 873-м километре автотрассы М-5 «Урал» в районе села Заборовки Сызранского района. Там столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen. Большинство травмированных получили множественные повреждения: черепно-мозговые, повреждения живота, груди и конечностей. Среди них есть полугодовалый мальчик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двое из пяти человек, пострадавших при столкновении двух легковушек в Нижегородской области, умерли по дороге в лечебное учреждение, передаёт пресс-служба регионального управления МВД РФ. Авария произошла, по предварительным данным, 30 января 2021 года в 09:50 на 426-м километре шоссе Нижний Новгород — Касимов. Спасателям пришлось деблокировать граждан из автомобилей.