Водителя грузовика арестовали после смертельной аварии под Самарой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники правоохранительных органов арестовали водителя грузовика после аварии, произошедшей на территории Самарской области, в результате которой погибли 12 человек. Об этом сообщили представители пресс-службы региональной прокуратуры.

ДТП произошло 29 января на 873-м километре автотрассы М-5 «Урал» в районе села Заборовки Сызранского района. Там столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 12 человек.

В настоящий момент 10 пострадавших находятся в Сызранской центральной городской больнице. Восемь из них в тяжёлом состоянии, они помещены в реанимацию.

1 января в прокуратуре сообщили, что водителя грузовика арестовали. Он будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев. Ходатайство следователя поддержал прокурор, его также удовлетворил суд.

Согласно информации МВД, причиной аварии стало то, что водитель допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Ульяновской области Сергей Морозов 30 января 2021 года во время беседы с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым отметил, что семьям погибших в ДТП с пассажирским автобусом под Сызранью выплатят по миллиону рублей в качестве компенсации, рассказали в пресс-службе руководителя Ульяновской области.