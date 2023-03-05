«Врачи-герои»: донецкие медики вытащили пулю из работающего сердца Глава Минздрава ДНР Гарцев: в Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный блок

Медики Донецкого клинического территориального медицинского объединения смогли извлечь пулю из работающего сердца, рассказал РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. 36-летний пациент после операции был переведен в отделение, где получает неврологическую терапию и другую врачебную помощь. По словам врачей, он уже идет на поправку.

Наши врачи — герои. Специалисты с колоссальным опытом. Им нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях. Они ежедневно спасают раненых жителей Донбасса, выполняя уникальные операции, — сказал Гарцев.

13 февраля стало известно, что подмосковные врачи спасли 56-летнюю женщину, чье сердце останавливалось пять раз подряд. Медики рассказали, что пациентку привезли в лечебное учреждение в состоянии клинической смерти.

Отмечалось, что после пяти дней интенсивной терапии состояние женщины стабилизовалось, остановок сердца больше не было, позже ее перевели в кардиологическое отделение, где медики выявили у пациентки хроническую сердечную недостаточность, возникшую на фоне ишемической болезни сердца.

Ранее главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп рассказала NEWS.ru, что в Коломне медики спасли младенца с гемолитической болезнью, при которой клетки крови плода уничтожались иммунной системой матери.