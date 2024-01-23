Врач рассказала о страданиях внуков на Украине и получила штраф Врача на Камчатке оштрафовали после слов о страдающих из-за СВО внуках

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На Камчатке врача оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ после разговора с коллегами на тему спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Вилючинского городского суда. Медик пожаловалась на то, что ее внукам из-за боевых действий приходится спать в коридоре, а также негативно высказывалась в адрес российских военнослужащих.

В частности, медик обвинила ВС РФ в «захвате украинских территорий», а также заявила, что среди российских военных есть «асоциальные» элементы. Коллеги врача пытались пресечь эти высказывания, но женщина настаивала на своей правоте, поэтому они записали ее высказывания на диктофон. Суд счел запись доказательством по делу.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал популярного российского блогера Александра Шпака, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Перед этим он был объявлен в розыск. Кроме того, в октябре прошлого года блогер был оштрафован на 250 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

До этого стало известно, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о ВС РФ. Руководители фракций разработали законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за подобные деяния. Данная мера будет применяться, если докажут, что распространение информации было мотивировано корыстными целями.