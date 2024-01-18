В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки об армии Лидеры фракций Госдумы предложили лишать имущества за фейки о ВС России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Руководители фракций Государственной думы разработали закон о конфискации имущества в случае распространения фейков о Вооруженных силах России, передает РИА Новости. Согласно законопроекту, подобная мера будет применяться, если докажут, что распространение информации было мотивировано корыстными целями.

Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а также глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты.

Правительственная комиссия уже одобрила идею конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. В таких случаях будут изымать непосредственные инструменты преступления, включая мобильные устройства и компьютеры. Однако отмечается, что данная инициатива еще не поступила на рассмотрение в парламент. Представленный проект отзыва кабинета министров не содержит замечаний к предложению депутатов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России за два года возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС РФ. По словам главы СКР Александра Бастрыкина, за дискредитацию российской армии возбуждено 81 уголовное дело.