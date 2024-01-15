Стало известно, сколько уголовных дел возбуждено за фейки о ВС России Бастрыкин: СК за два года возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС России

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Следственный комитет России почти за два года возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС РФ, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин. Он добавил, что за дискредитацию использования российской армии возбуждено 81 уголовное дело.

В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение — 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц, — сказал Бастрыкин.

Ранее стало известно, что создателю веб-сериала Mr. Freeman Павлу Мунтяну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит до 10 лет лишения свободы по статье о фейках о ВС России. Поводом для преследования послужил пост Мунтяна в Telegram, в котором он обвинил российских военных в гибели 280 жителей украинской Бучи.

До этого стало известно, что автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск по уголовной статье. В октябре он стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к деятельности против безопасности государства.