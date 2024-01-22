В Москве заочно арестовали разыскиваемого популярного блогера Суд в Москве заочно заключил под стражу блогера Шпака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Басманный районный суд Москвы заочно заключил под стражу популярного российского блогера Александра Шпака, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (п. «д» ч. 2 ст 207.3 УК РФ). Ранее стало известно, что бодибилдера объявили в розыск.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении известного бодибилдера и блогера Шпака Александра Константиновича на срок два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что блогер Александр Шпак был объявлен в розыск. Статья 280.3 УК РФ может применяться к лицам, которые ранее были привлечены к ответственности по административной статье о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП). В октябре 2023 года Тверской суд Москвы наложил на Александра Шпака штраф в размере 250 тыс. рублей за пять нарушений по статье 20.3.3 КоАП, связанных с его публикациями в Telegram-канале.

Известный блогер и бодибилдер Александр Шпак в прошлом участвовал в российских телевизионных программах, таких как «Пусть говорят» и «Мужское/Женское». Как правило, он делился опытом о своих пластических операциях. В 2022 году Шпак переехал в Турцию и раскритиковал российскую спецоперацию на Украине.