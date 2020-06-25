Возле военного полигона в Ленинградской области возник природный пожар

Военный полигон в Ленинградской области с неразорвавшимися снарядами может оказаться в зоне природного пожара.
Как
Есть угроза детонации, — цитирует агентство источник.
Отмечается, что официальных комментариев происходящего пока нет.
Как писал NEWS.ru, сотрудников надзорных органов МЧС в Москве перевели на усиленный режим работы для выявления шашлычников, использующих мангалы в неположенных местах, и тех, кто несанкционированно поджигает сухую растительность. К мероприятиям привлекли примерно 200 человек. В ведомстве организовали плановые осмотры на поднадзорных территориях и выезды для выявления сжигания отходов, травы и не только.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен