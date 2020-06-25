Возле военного полигона в Ленинградской области возник природный пожар

https://static.news.ru/photo/33896874-b718-11ea-8b5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Военный полигон в Ленинградской области с неразорвавшимися снарядами может оказаться в зоне природного пожара.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, низовой пожар начался из-за пала травы на сельхозугодьях. Сейчас огонь подбирается к полигону у посёлка Каменка, где могут находиться неразорвавшиеся снаряды.

Есть угроза детонации, — цитирует агентство источник.

Отмечается, что официальных комментариев происходящего пока нет.

Как писал NEWS.ru, сотрудников надзорных органов МЧС в Москве перевели на усиленный режим работы для выявления шашлычников, использующих мангалы в неположенных местах, и тех, кто несанкционированно поджигает сухую растительность. К мероприятиям привлекли примерно 200 человек. В ведомстве организовали плановые осмотры на поднадзорных территориях и выезды для выявления сжигания отходов, травы и не только.