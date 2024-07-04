Возле «Сколково» вспыхнул мощный пожар РЕН ТВ: недалеко от «Сколково» загорелся склад с деревянными поддонами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье на третьем километре от МКАД загорелся склад с деревянными поддонами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. Место происшествия расположено недалеко от научно-технологического центра «Сколково».

По словам очевидцев, пожар уже перекинулся на соседнее здание. На место ЧП прибыли пожарные расчеты. На опубликованных в Сети кадрах видно, что пламя полностью охватило здание. Также заметно, что от огня в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на свидетелей пишет, что в соседнем здании, на которое перешло пламя, находятся магазины. Авторы публикации допустили, что в настоящий момент в торговой точке могут находиться продавцы и покупатели.

Ранее в городе Березовском Свердловской области загорелся склад с химикатами. Возгорание произошло на складе компании «Петронит», которая занимается производством химикатов, реагентов и удобрений. Также стало известно, что во время пожара прозвучали взрывы. Местные жители сняли мощный пожар на видео, на кадрах видно пламя высотой в десятки метров. Людям пришлось экстренно покинуть ближайшие к месту происшествия дачи.

Также сильные взрывы произошли на трассе в Краснодарском крае. Причиной оказались газовые баллоны, которые находились в загоревшемся грузовике. Никто не пострадал.