Мощные взрывы на трассе в Краснодарском крае попали на видео В Краснодарском крае на трассе взорвались газовые баллоны в горящем грузовике

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Мощные взрывы произошли на трассе в Краснодарском крае, сообщили RT в администрации Апшеронского района. Причиной оказались газовые баллоны, которые находились в загоревшемся грузовике. Никто не пострадал.

По данным местной администрации, во время транспортировки баллонов произошло короткое замыкание. Перевозку выполняло частное предприятие.

Ранее на видео попал взрыв газового баллона на крыше горящей магаданской пятиэтажки. Сообщений о пострадавших нет, пожар оперативно ликвидирован. Возгорание рубероида произошло во время ремонтных работ в пятиэтажном доме на улице Карла Маркса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

До этого два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но конструкция дома не была нарушена. Открытого возгорания удалось избежать.

Взрыв газа также произошел в жилом доме в якутском городе Томмоте, в результате пострадали четыре человека. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что от взрывной волны больше всего разрушены второй и третий этажи. У двоих из пострадавших диагностировали серьезные ожоги третьей степени, за их жизни борются врачи.