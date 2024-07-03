Под Екатеринбургом огромный пожар охватил промзону SHOT: в Березовском Свердловской области загорелся склад химикатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Березовский Свердловской области загорелся склад с химикатами, передает Telegram-канал SHOT. Местные жители сняли мощный пожар на видео, на кадрах видно пламя высотой в десятки метров.

По информации канала, возгорание произошло на складе компании «Петронит», которая занимается производством химикатов, реагентов и удобрений. Также стало известно, что во время пожара прозвучали взрывы.

Отмечается, что люди экстренно покидают ближайшие дачи. В МЧС сообщили, что к месту вызова следуют пожарно-спасательные подразделения.

В ночь на 30 июня в Нижнем Новгороде на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе загорелись некие емкости. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, огонь охватил цистерны с лакокрасочными материалами, внутри помещений также могли находиться газовые баллоны. Пострадавших в результате пожара нет.

До этого летнее кафе загорелось на хуторе Джанхот в Краснодарском крае. По информации СМИ, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Огонь вспыхнул на веранде заведения, после чего пламя перекинулось на два автомобиля, припаркованных неподалеку.