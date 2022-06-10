«Возбуждает, чего уж»: сибирячки рассказали о популярном нудистском пляже

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Единственный в Новосибирске нудистский пляж в Академгородке привлекает расслабленных и не беспокоящихся о своей внешности людей, рассказала сибирячка Ольга. В разговоре с «Сиб.фм» она вспомнила, что хотела там побывать с 18 лет, но сначала было страшно идти одной, потом мешали отношения. Наконец решилась она в 26 лет, когда ощутила себя «сильной и независимой».

К походу на нудистский пляж, девушка серьёзно готовилась.

Ну как водится, эпиляция, пилинг, скраб, всё такое.... Приехала и офигела! Ощущение, что тамошняя публика на эту тему вообще не заморачивается. Там, кажется, никто ни о чем не заморачивается. Живот висит? Пусть висит. Грудь «устала»? Пофиг. Абсолютно расслабленные и не беспокоящиеся о своей внешности люди. Ни одного осуждающего взгляда, — поделилась она впечатлениями.

Но интерес к загару в обнажённом виде у неё не сохранился, Ольга побывала на пляже ещё только пару раз — с подружкой, а потом с парнем.

Другая сибирячка, 22-летняя Наталья, рассказала, что загорает только на нудистском пляже. Это очень приятно, так как не мешает одежда и купальник не оставляет следов на загаре, объяснила девушка.

Ну, а во-вторых, это возбуждает, чего уж, — призналась она.

По её словам, порой летом приходят больше ста человек, большинство — парами.

А вот Ирине, ещё одной собеседнице издания, посещение нудистского пляжа не понравилось. Она упомянула мужчин с эрекцией, «каких-то голопопых людей» и задалась вопросом, что же творится в кустах.

Ранее о желании посетить нудистский пляж заявил певец Филипп Киркоров. При этом артист подчеркнул, что ему требуется компания.