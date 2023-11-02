Восьмимесячная девочка попала в реанимацию после чаепития в Петербурге В Петербурге госпитализировали восьмимесячную девочку с ожогами после чаепития

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге восьмимесячная девочка из Москвы попала в реанимационное отделение больницы с ожогами после чаепития, пишет «Фонтанка». Во время застолья в гостях мать ребенка случайно опрокинула кружку с горячим чаем, ее содержимое ошпарило ребенка, сидевшего на коленях.

Врачи местной больницы диагностировали у ребенка термические ожоги второй и третьей степени, они пришлись на 10% тела малыша.

Ранее в Москве десятимесячный ребенок попал в реанимацию после проведенной дома операции. Родители решили почтить традиции своих народов и сделать мальчику обрезание, но во время процедуры у ребенка внезапно началось сильное кровотечение. В больнице ребенку сделали переливание крови и стабилизировали общее состояние.

В сентябре в Краснодарском крае 1,5-месячный ребенок отравился парами ядовитых таблеток, с помощью которых его отец хотел избавиться от грызунов. Мужчина разбросал опасное средство по всему жилому дому. На следующий день все члены семьи почувствовали недомогание и были госпитализированы. Младенца спасти не удалось.

До этого в Новокузнецке ребенок погиб от удара током, взяв в рот провод от зарядного устройства. Вечером 13 августа полуторагодовалый мальчик находился в спальне у родителей, зарядное устройство было подключено к розетке. Ребенок решил поиграть с устройством и получил смертельный удар.