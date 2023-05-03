Восьмиклассник ударил друга ножом на перемене в школе Ангарска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Ангарске Иркутской области восьмиклассник ранил ножом своего друга во время перемены в школе, сообщает «КП-Иркутск». Нападавший задержан, пострадавший находится в больнице.

По данным издания, между 15-летним подростком и учащимся седьмого класса произошла ссора. В результате один ударил другого ножом в область сердца, после чего сбежал с места происшествия.

Пострадавшего школьника доставили в больницу, где ему была проведена операция. В настоящее время он находится в реанимации.

Сотрудники полиции задержали восьмиклассника по горячим следам, у него был изъят складной нож. Подростка поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В МВД рассказали, что школьник поставлен на профилактический учет из-за употребления алкоголя.

По факту произошедшего СКР возбудил два уголовных дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Городская прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил своего друга-четвероклассника из отцовского карабина. Дети были дома у пятиклассника. В какой-то момент они добрались до карабина и стали играть с ним. Внезапно произошел выстрел, младший из детей получил ранение в грудь, которое оказалось смертельным.