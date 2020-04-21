Восемьсот человек подозревают на COVID-19 из-за вспышки в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/47cd4d00-8383-11ea-80ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемьсот человек могли заразиться коронавирусом из-за вспышки инфекции в городской больнице № 1 Екатеринбурга. Там диагноз подтвердился уже у 91 человека, неверные действия главврача могли стать причиной инцидента.

Первый врач из ГКБ № 1 заразился коронавирусом неделю назад. По предварительной информации, им стал 68-летний хирург, который якобы контактировал с больной соседкой по подъезду, сообщает URA.RU.

Инфекция в больнице быстро начала распространяться, приведя к массовой вспышке. Власти изначально заявили, что виноват в этом средний медперсонал больницы.

По одной из версий, источником инфекции стала сестра-хозяйка, которая контактировала в больным доктором. При первых признаках заболевания сотрудница больницы продолжала работать, общаясь с массой людей — как медиков, так и пациентов. На сегодня в группе риска оказались порядка 800 человек.

В материалах эпидрасследования есть подтверждение со слов родственников заболевшей, что она ходила на работу с симптомами простуды ещё в начале прошлой недели.

Однако, главный врач ГКБ № 1 Дмитрий Айрапетов заявил, что с медсестрой всё было нормально и лишь три дня назад ей вдруг стало плохо. Снимки показали изменения в лёгких больной, характерные для коронавируса. Однако, вопреки приказу, медсестру не отвезли в больницу № 40, где лечат таких больных, а положили в стационар в своей же больнице. Распоряжение об этом мог отдать сам главврач.

Только после вспышки коронавируса медсестру госпитализировали в больницу № 40,а после этого определили круг людей, с которыми она контактировала всю неделю. На сегодня больница переведена в режим инфекционного госпиталя.

Под подозрением могут оказаться не только врачи и пациенты больницы, но и те, кто навещал последних.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число медработников и пациентов, возможно заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в больнице № 1 Екатеринбурга, возросло до 91, рассказали представители аппарата полпреда главы РФ в Уральском федеральном округе.