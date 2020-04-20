Свыше 90 человек могли заразиться COVID-19 в больнице Екатеринбурга

https://static.news.ru/photo/33495aaa-830f-11ea-9629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Число медработников и пациентов, возможно заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в больнице № 1 Екатеринбурга, увеличилось до 91, рассказали представители аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

По предварительной информации подтверждён 91 случай заражения, из них — 16 работников больницы, 75 — пациентов. Стационар в настоящее время уже закрыт на карантин, — передаёт ТАСС.

В учреждении проводятся все необходимые мероприятия по недопущению дальнейшего распространения инфекции. Выписка незаражённых пациентов идёт в обычном режиме.

По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтверждённых случаев COVID-19, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели. В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи поправились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что открывать детские сады, школы и игровые площадки без анализа распространения коронавирусной инфекции было бы опрометчиво. Такое мнение высказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин.