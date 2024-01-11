Восемь человек погибли в ДТП под Пензой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь человек погибли и еще один пострадал в результате ДТП на 504-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Там столкнулись минивэн и грузовой автомобиль Volvo.

ДТП произошло в ночь на 11 января. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд минивэна, двигавшегося в сторону Москвы, на встречную полосу. Семь человек, находившиеся в минивэне, погибли на месте. Двоих пострадавших забрала скорая помощь.

В машине скорой помощи скончался один пострадавший, и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием автокрана и 14 автомобилей произошло в Геленджике. Спецтехника потеряла управление во время работы на одной из улиц, в результате чего снесла несколько припаркованных машин, а также стоящие на светофоре автомобили. Три человека пострадали.

До этого восемь человек получили травмы в ДТП с участием грузового автомобиля в Забайкалье. Один из пострадавших, 44-летний мужчина, скончался на месте. ДТП произошло на технологической дороге неподалеку от поселка Новая Чара.