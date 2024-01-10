Потерявший управление автокран спровоцировал массовое ДТП в Геленджике В Геленджике автокран спровоцировал ДТП с 14 машинами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Массовое ДТП с автокраном и 14 автомобилями произошло в Геленджике, сообщила пресс-служба администрации города. Там отметили, спецтехника потеряла управление во время работы на улице Новороссийской, в результате чего снесла несколько припаркованных машин, а также стоящие на светофоре. Три человека пострадали.

Автокран потерял управление из-за отказа тормозов и спровоцировал массовую аварию с участием 14 автомобилей, — уточнили представители администрации.

На месте работают все экстренные службы. Медики уже оказали помощь водителю автокрана. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее восемь человек получили травмы в ДТП с участием грузового автомобиля в Забайкалье. Один из пострадавших, 44-летний мужчина, скончался на месте. ДТП произошло на технологической дороге неподалеку от поселка Новая Чара. Там автомобиль «Урал», водитель которого не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

До этого в Иркутске произошло массовое ДТП с участием 18 автомобилей. Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал прорыв трубы. Вылившаяся вода замерзла, из-за чего на дороге образовался каток. В результате аварии пострадал один человек.