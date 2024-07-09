Питерский домушник пробрался в квартиру через окно и украл собаку В Санкт-Петербурге вор проник в квартиру и украл собаку, деньги и гаджеты

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В Санкт-Петербурге вор проник через окно в квартиру и украл собаку, пишет MK.RU. Уточняется, что из квартиры также вынесли деньги, телефон и ноутбук.

По данным издания, женщина вернулась домой и обнаружила, что ее не встречает чихуахуа. После того как она заметила пропажу питомца, петербурженка поняла, что в квартире не хватает мобильного телефона, ноутбука и 50 тысяч рублей.

Женщина работает в Федеральной службе исполнения наказаний, поэтому сразу поняла, что в квартире был вор. Она вызвала полицию, и правоохранители выяснили, что домушник проник через окно.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Кроме того, общий ущерб оценили в 93 тысячи рублей.

Ранее в городе Узловая Тульской области двое злоумышленников в охотничьих костюмах и масках ограбили ювелирный магазин на сумму более 15 млн рублей. Для запугивания продавца грабители использовали предмет, похожий на пистолет, а молотком разбили девять витрин. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемых в совершении преступления удалось задержать.

До этого грабители на автомобиле протаранили бутик Chanel в Париже и украли несколько сумок. Отмечается, что преступников было четверо, после ограбления они подожгли машину, сели в другую, на которой им удалось скрыться.