Дерзкое ограбление ювелирного на 15 млн в российском городе попало на видео В Тульской области двое в масках ограбили ювелирный на 15 млн и попали на видео

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В городе Узловая Тульской области двое в охотничьих костюмах и масках ограбили ювелирный магазин на сумму более 15 млн рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео нападения и рассказала, что злоумышленников удалось задержать.

Для запугивания продавца они использовали предмет, похожий на оружие, а молотком разбили девять витрин. С ювелирными украшениями они скрылись на автомобиле. Вскоре транспорт был обнаружен брошенным. Самих преступников удалось поймать в съемных квартирах в Москве. Против них завели уголовное дело по ч. 4 статьи 162 УК РФ. Им грозит до 15 лет.

Недавно полиция арестовала двоих жителей Владивостока, подозреваемых в краже 30,5 млн рублей из офиса небанковской кредитной организации. Они проникли в помещение ночью, скрыв лицо масками, при этом они заранее обзавелись дубликатами ключей. Против них завели уголовное дело.

У жителя Петербурга украли крупную сумму прямо из банковской ячейки. По информации журналистов, мужчина в итоге потерял миллион евро. Согласно предварительным данным, инцидент произошел в промежуток с начала 2023 года по 11 июня 2024 года. Конкретная дата кражи неизвестна. Жертвой преступников стал клиент «РосДорБанка».