Грабители протаранили бутик на автомобиле и украли люксовые сумки BFMTV: в Париже грабители на авто протаранили бутик Chanel и украли сумки

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Грабители на автомобиле протаранили бутик Chanel в Париже и украли несколько сумок, передает телеканал BFMTV. Отмечается, что преступников было четверо, после ограбления они подожгли машину, сели в другую, на которой им удалось скрыться.

В понедельник, 10 июня, парижский бутик Chanel атаковали и протаранили автомобилем <...>. Нападение произошло около 05:20 (06:20 мск) утра в бутике на авеню Монтень в восьмом округе, — говорится в сообщении.

Управление по борьбе с организованной преступностью начало расследование. В прокуратуре сообщили, что сумма ущерба еще устанавливается.

Ранее ограбление на пляже в Греции произошло в прямом эфире местного телеканала. Злоумышленник сорвал с женщины украшение перед камерами и беспрепятственно скрылся с места преступления. Инцидент произошел в общине Алимос недалеко от Афин, уточнили журналисты. Прямой эфир вел знаменитый в Греции репортер SKAI Гиоргос Целикас.

До этого неизвестный в маске, вооруженный пистолетом, напал на сотрудницу банка в Москве. Мужчина дважды ударил жертву по голове, от чего у нее началось кровотечение. Преступник забрал деньги из кассы и скрылся. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.