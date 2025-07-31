Волонтер раскрыла детали издевательств над спаниелем в Энгельсе

Житель Энгельса на протяжении месяца жестоко избивает спаниеля, однако полиция не реагирует, заявила NEWS.ru волонтер Полина. По ее словам, правоохранители ограничились профилактической беседой, что не повлияло на поведение мужчины.

Соседи в полицию обращались, но без толку. Животное его, факта на видео или фото избиения нет, ничего сделать не могут. Собака породы спаниель, ей около года. Соседи спрашивали, зачем он мучает собаку, а он отметил, что это методы воспитания. Полиция говорит: «А что мы можем сделать?». Ничего, грубо говоря. Да, профилактическую беседу они провели, ну и толку? Соседи много раз пытались с ним поговорить, но бесполезно — он говорит одно и то же, всех посылает, — сказала женщина.

Она призвала дать этому делу максимальную огласку в Сети. По словам волонтера, в таком случае полиция больше не сможет разводить руками и начнет действовать активнее.

Ранее жительница Анапы обвинила таксиста в смерти своей собаки. Водитель отказался везти животное в ветеринарную клинику, так как беспокоился за чистоту своего салона. При этом в заказе была указана перевозка домашнего животного.