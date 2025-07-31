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31 июля 2025 в 13:41

Волонтер раскрыла детали издевательств над спаниелем в Энгельсе

Житель Энгельса месяц жестоко избивает собаку при бездействии полиции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Энгельса на протяжении месяца жестоко избивает спаниеля, однако полиция не реагирует, заявила NEWS.ru волонтер Полина. По ее словам, правоохранители ограничились профилактической беседой, что не повлияло на поведение мужчины.

Соседи в полицию обращались, но без толку. Животное его, факта на видео или фото избиения нет, ничего сделать не могут. Собака породы спаниель, ей около года. Соседи спрашивали, зачем он мучает собаку, а он отметил, что это методы воспитания. Полиция говорит: «А что мы можем сделать?». Ничего, грубо говоря. Да, профилактическую беседу они провели, ну и толку? Соседи много раз пытались с ним поговорить, но бесполезно — он говорит одно и то же, всех посылает, — сказала женщина.

Она призвала дать этому делу максимальную огласку в Сети. По словам волонтера, в таком случае полиция больше не сможет разводить руками и начнет действовать активнее.

Ранее жительница Анапы обвинила таксиста в смерти своей собаки. Водитель отказался везти животное в ветеринарную клинику, так как беспокоился за чистоту своего салона. При этом в заказе была указана перевозка домашнего животного.

Энгельс
собаки
полиция
волонтеры
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
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