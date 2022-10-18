Военный летчик объяснил действия пилотов упавшего на дом в Ейске Су-34 Военный летчик Харитонов назвал возможную причину падения Су-34 на жилой дом

Фото: РИА Новости

Упавший в Ейске военный самолёт Су-34, вполне вероятно, было невозможно увести в сторону от жилого дома, сообщил NEWS.ru военный летчик в запасе Дмитрий Харитонов. По его мнению, при пожаре двигателя могли прогореть тяги управления. В Минобороны причиной катастрофы назвали именно возгорание одного из двигателей. После падения самолета на жилой дом произошел пожар, в результате, по последним данным, погибли 15 человек, пострадали — 26. Пилотам удалось катапультироваться.

При пожаре двигателя возможно такое, что тяги управления, которые отвечают за направление самолета, управление креном, элеронами, они же механически связаны, не электрически, и когда двигатели загорелись, тяги могли прогореть. [В таком случае] самолёт уже летел как неуправляемая ракета, пилоты уже не могли повлиять ни на высоту, ни на направление. <...> Они, наверное, когда увидели, что у них произошло возгорание, приняли решение, что уйдут в более безопасное место. А дальше двигатели ещё могут продолжать гореть, и можно посадить самолёт. Если крылья у него не повреждены, он будет планировать и планировать, резких изменений траектории снижения не будет. <...> Лётчики, я так понимаю, боролись до последнего, — поделился эксперт.

По словам Харитонова, роковую роль в трагедии могло сыграть и расположение аэродрома.

Если, опираясь на карту, делать выводы, учитывать расположение взлетно-посадочной полосы и дома, то самолет как взлетел, так и начал падать, по той же траектории. <...> А что касается застройки, аэродром не перенести. <...> В 90-х стали хаотично застраивать участки рядом с аэродромом, когда отменили преднадзор, — заключил военный летчик.

После падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). На аэродроме вылета изъяты образцы топлива и необходимая документация. Допрашиваются летчики самолета и персонал аэродрома. С места крушения самолета изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы.

Следственный комитет полагает, что причиной падения стала техническая неисправность.