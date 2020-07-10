Военные готовы вернуться в Забайкалье при второй волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/473e4580-c2a1-11ea-8654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Военный госпиталь, развёрнутый в Чите во время ухудшения ситуации с коронавирусом, завершил работу, однако военнослужащие готовые вернуться в Забайкалье в случае второй волны инфекции.

В случае второй волны коронавируса и повышения заболеваемости мы снова готовы прийти на помощь, — передаёт слова замглавы госпиталя Туяны Смагуловой «МК в Чите».

Как сообщает издание, военные медики прибыли в Читу для помощи местным властям в начале июня 2020 года. За время работы госпиталя медицинскую помощь получили 63 пациента с подтверждённым коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,2 млн человек по всему миру, более 554 тысяч умерли, 6,7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире: по данным на 9 июля выявлен 707 301 инфицированный. При этом суточный прирост заражённых коронавирусом в России не снижается более двух недель. По мнению Вуйнович, происходит это потому, что россияне не соблюдают эпидемиологические меры предосторожности.

Как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что вторая волна COVID-19 может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся.