Бастрыкин призвал к ответу за 17-часовую пробку в Свердловской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о 17-часовой пробке на трассе Екатеринбург — Пермь, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что водители и пассажиры, застрявшие на дороге, не получили необходимой помощи экстренных служб.

В средствах массовой информации распространяется информация о том, что на трассе Екатеринбург — Пермь образовался большой затор автомобилей из-за ненадлежащего состояния проезжей части, в связи с чем люди вынуждены стоять в пробке более 17 часов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, — заявили в Следкоме.

Отчет об этом должен представить исполняющий обязанности руководителя Следственного управления по региону, Анатолий Надбитов. Следователи региона уже начали проверку.

Ранее сообщалось, что на трассе от Екатеринбурга в сторону Перми сотни автомобилистов застряли в пробке, запасы питьевой воды и заряд мобильных телефонов у многих оказались на исходе. Некоторые водители в надежде доехать до пункта назначения провели в заторе 17 часов и назвали эту пробку «адской». Машины стали скапливаться на Ново-Московском тракте во второй половине дня во вторник, 26 декабря. Из-за сильнейших снегопадов трассу частично перекрыли, о чем многие водители не знали. В итоге сотни из них оказались в ловушке, так как не смогли проехать ни вперед ни назад.