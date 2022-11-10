Военкор Пегов: российские военные смогли войти в Павловку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов сообщил, что российские военные при поддержке артиллерии смогли войти в населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. По его словам, ВС РФ наносят удары как по самому городу, так и по населенному пункту Никольское, который находится в нескольких километрах на востоке от Павловки, также одной из целей российской армии по этому направлению является Угледар.

На угледарском направлении российские войска при поддержке артиллерии всё же вошли в Павловку. Вооруженные Силы РФ также бьют по самому городу и Никольскому, — говорится в сообщении военкора.

Помимо этого, он рассказал, что российские военные атакуют ВСУ в районе Новомихайловки с целью продвинуться к Константиновке: по укрепрайонам в населенном пункте била российская артиллерия, также она работала и по населенному пункту Авдеевка.

Кроме этого, Пегов утверждает, что бойцы ЧВК «Вагнер» наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ под Соледаром и у Новобахмутского.

ЧВК «Вагнер» пытается продвинуться в городской черте Бахмута на восточных окраинах. У ВСУ проблемы под Соледаром. Они ведут тяжёлые оборонительные бои у Новобахмутского и на юго-восточных окраинах города. А с востока их позиции атакованы в районе Яковлевки. Там важная рокада, — подчеркивает он.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях вблизи Павловки. Он рассказал, что действия ведутся с целью занять Угледар, что в свою очередь необходимо для того, чтобы сдвинуть войска ВСУ от Донецка.

7 ноября полковник Народной милиции ДНР Артем Жога заявил, что территория донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских сил. Командир разведывательного батальона «Спарта» добавил, что последние позиции противника были уничтожены еще месяц назад. По словам военного, о полном освобождении сообщили сейчас после того, как силы ВСУ были отброшены за трассу М-4.