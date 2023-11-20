Военкор Котенок: ВСУ перебросили часть резервов на Авдеевское направление

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок написал в Telegram-канале, что ВСУ передислоцировали часть резервов на участки Авдеевского направления под Донецком. По словам журналиста, были попытки противника контратаковать практически на всех участках направления. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Судя по происходящему, противник сумел перебросить часть резервов на угрожающие участки Авдеевского направления под Донецком. Зафиксированы попытки контратакующих действий практически на всех участках направления, где ранее имелся успех у ВС РФ, — сообщил военкор.

Он отметил, что явных успехов ВСУ не имеют, а тактика действий малыми группами в этом районе не приносит результата. Как пишет военкор, выдвижение отрядов видит разведка, а штурмовые группы накрывают их огнем артиллерии и минометов. Котенок напомнил, что ранее российские военнослужащие продвинулись в сторону коксохимического завода, преодолев очередную сотню метров в условиях огневого противодействия противника.

Также ударными штурмовыми группами продвинулись с правой стороны н.п. Степовое на северном фасе. Удалось выбить противника с двух посадок. И здесь продвижение составило несколько сотен метров, но достигнуто немалыми усилиями, — добавил он.

Ранее военкор Александр Сладков объяснил, что взятие Авдеевки сулит Вооруженным силам России сразу несколько положительных итогов: в частности, это обеспечит ВС РФ маневренность. Кроме того, взятие Авдеевки — «это продолжение освобождения Донбасса», что является «сверхзадачей», добавил военкор.