Военэксперт рассказал, как Крымский мост защитят от удара Запада Военэксперт Леонков: угрозу удара по Крымскому мосту надо воспринимать всерьез

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения в СМИ о планах Запада помочь Киеву атаковать Крымский мост могут считаться элементом пропаганды, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Тем не менее, полагает он, вероятность такого удара не стоит недооценивать, поэтому РФ предпринимает все необходимые меры для его защиты, в том числе за счет средств ПВО и РЭБ, а также патрулирования акватории и воздушного пространства над ней.

Они уже проводили теракт на мосту, направляли туда водные беспилотники. Повлияло ли это на деятельность нашей группировки на Крымском полуострове? Абсолютно нет. Так что это такая информация из области пропаганды, но, с другой стороны, надо ее воспринимать всерьез, так как единственное, чем может Украина похвастаться перед своими спонсорами, — это террористические акты, — пояснил он.

По словам Леонкова, сейчас российские военные проводят все необходимые мероприятия для защиты транспортной артерии, ведущей в Крым. В регионе развернуты средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, меры принимаются и для защиты от атак с воды.

Конечно, это увеличение зоны патрулирования, установка различных заграждений, станции по сканированию всего, что идет под водой и над водой. Все мероприятия сейчас проводятся, поэтому водные беспилотники обнаруживают на дальних рубежах. Патрульные суда, которые находятся в Черном море, — их обнаруживают и уничтожают, так же как и авиацию, — подчеркнул он.

Ранее издание The Hill сообщило, что западные страны должны будут помочь ВСУ ударить по Крыму. Таким образом они надеются перерезать логистический маршрут российских военных и усложнить снабжение группировок ВС РФ на полуострове, а также на юге Украины.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российской ПВО предстоит тяжелая работа по защите сооружения. Он не исключил, что при атаке ВСУ могут применить крылатые ракеты британского и французского производства, а также БПЛА и морские дроны.