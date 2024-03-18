Водитель грузовика выехал на встречку и устроил смертельное ДТП Водитель грузовика погиб в лобовом ДТП на трассе Р-255 в Красноярском крае

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Водитель грузовика «Ситрак» выехал на встречку и устроил смертельное ДТП на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Боготольском районе в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального отделения ГИБДД. В результате виновник аварии получил травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняется, что 46-летний водитель грузовика по неизвестным причинам грубо нарушил ПДД, допустив выезд на полосу встречного движения, где в этот момент двигалась «Газель» под управлением 52-летнего мужчины. По данным ГИБДД, водитель «Ситрака» двигался в город Ачинск со стороны Кемерово.

В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» погиб на месте, водитель грузового автомобиля госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося, на месте осуществляется реверсивное движение, — говорится в сообщении.

Ранее на 134-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Жертвами аварии стали двое детей — шестилетний мальчик и трехлетняя девочка. Также в ДТП пострадали 27-летняя женщина и младенец, их доставили с травмами в районную больницу.

До этого стало известно, что в аварии на 565-м километре автодороги Омск — Тюмень погибла корреспондентка издания NGS55.RU Анна Никитенко. Всего жертвами аварии стали семь человек. По предварительным данным следствия, причиной ДТП мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков.