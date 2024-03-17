ДТП в Башкирии унесло жизни двоих детей МЧС: двое детей погибли в ДТП на трассе Бирск — Тастуба — Сатка в Башкирии

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Двое детей погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Караидельском районе Башкирии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Трагедия произошла на 134-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка поздним вечером 16 марта.

На месте столкнулись автомобили Lada Granta и Nissan Tiida. Жертвами аварии стали шестилетний мальчик и трехлетняя девочка. Также в ДТП пострадали 27-летняя женщина и младенец, их доставили с травмами в районную больницу.

Причины ДТП устанавливаются. Все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД, — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в аварии на 565-м километре автодороги Омск — Тюмень погибла корреспондентка издания NGS55.RU Анна Никитенко. Всего жертвами аварии стали семь человек. По предварительным данным следствия, причиной ДТП мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Среди погибших есть подростки. Один 15-летний школьник был доставлен в больницу.