Опубликованы фото с места ДТП, где в огне погибли пятеро человек Четверо взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Омском

Фото: t.me/ugibdd_omsk

Пять человек погибли в результате столкновения двух грузовиков и одного легкового автомобиля в Омской области, сообщает пресс-служба УМВД региона. Авария произошла на 565-м километре трассы Тюмень — Омск. Среди погибших один ребенок. Также три человека пострадали.

В районе 565-го километра автодороги Тюмень — Омск произошло столкновение двух большегрузов и легкового автомобиля с последующим их возгоранием. В результате ДТП, по предварительным данным, пять человек погибли, еще трое — пострадали. Личности всех участников столкновения в настоящее время устанавливаются, — сообщили в полиции.

На кадрах видно, что мотор от одного из грузовиков отлетел в сторону. Все три автомобиля после ДТП загорелись. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции.

Ранее семь человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Свердловской области. ДТП произошло на 78-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. Среди пострадавших водитель и шесть пассажиров легкового автомобиля, двое из которых несовершеннолетние. Водитель Toyota не убедился в безопасности поворота, из-за чего и произошла авария.