Во Владивостоке решили судьбу обвиняемого в семи убийствах киллера СК: киллера банды «Трифоновские» Игоря Ковальчука приговорили к 14 годам колонии

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Игорь Ковальчук

Суд во Владивостоке приговорил к 14 годам лишения свободы со штрафом в миллион рублей киллера банды «Трифоновские» Игоря Ковальчука, сообщает пресс-служба Приморского управления Следственного комитета России. Его признали виновным в семи убийствах, бандитизме, похищении и незаконном обороте оружия.

Собранные следователем СК России доказательства признаны судом достаточными Ковальчук признан виновным в совершении семи убийств, бандитизме, похищении и незаконном обороте оружия, — говорится в сообщении.

Суд установил, что Ковальчук вступил в банду «Трифоновские» в январе 1990 года и с тех пор совершил не менее семи убийств. По версии следствия, киллер совершал преступления как самостоятельно, так и в составе группировки или по найму.

Организатором банды считается Александр Ясин. «Трифоновские» занимались нападениями на бизнесменов, осуществляли вымогательства и совершали убийства. Группировка также незаконно захватывала доли в коммерческих предприятиях.

Сейчас Ясин находится под арестом. Ранее прокурор Приморского края, Сергей Столяров, сообщил о решении суда о демонтаже двух незаконно построенных торговых центров на спортивном рынке. Эти объекты активно использовались группировкой Ясина в целях финансовой деятельности.