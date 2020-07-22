Во Владимирской области медик повторно заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/c11efcda-cc26-11ea-b4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случай повторного заражения медика коронавирусной инфекцией выявлен во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин. Ранее случаев повторного заражения COVID-19 на территории РФ зафиксировано не было.

Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз, — заявил Сипягин в ходе прямого эфира «ВКонтакте».

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Сипягина, дважды заразившийся коронавирусом медик уже вылечился и вышел на работу.

В своём обращении глава региона призвал жителей продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями посоветовал оставаться в самоизоляции.

Во Владимирской области за прошедшие сутки коронавирус был подтверждён у 35 человек, всего этой инфекцией в регионе заразились 5333 человек, 4774 выздоровели, 116 скончались.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико прогнозирует подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией с ноября, однако новая волна будет слабее. По его словам, новые вирусы представляют собой большую опасность. Каждый год-два, по большей части от животных, появляются новые инфекционные болезни, которые затем приспосабливаются, так как вирусу «невыгодно убивать своего хозяина». В свою очередь заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова Михаил Костинов отметил, что всё будет зависеть от погоды. Если погода будет плохой, то подъём заболеваемости может начаться и в сентябре.